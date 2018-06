Proposition de la Commission des finances de l’APN : Le PT valorise

La Secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a valorisé, hier à Alger, la proposition de la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) relative à la suppression de l’article 6 du projet de loi de finances complémentaire (LFC 2018) qui prévoit l’annulation de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) accordée aux assembleurs de véhicules. Intervenant à l’ouverture des travaux de la session ordinaire du Bureau politique du PT, Mme Hanoune a salué «la proposition de la Commission des finances et du budget de l’APN relative à l’annulation l’article 6 du projet de la LFC 2018», qualifiant cette proposition de «positive» et de «victoire pour la démocratie». Par ailleurs, la SG du PT a qualifié le pouvoir d’achat des citoyens de «détérioré» tout en appelant «au traitement de ce dossier et le rendre prioritaire».