Affaire des 701 kg de Cocaïne : La Cour d’Alger rejette des demandes de mise en liberté provisoire

La chambre d’accusation près la cour d’Alger a rejeté, hier, des demandes de mise en liberté provisoire déposées par les avocats de 6 individus arrêtés dans l’affaire des 701 kg de cocaïne, a-t-on appris auprès des avocats chargés de ce dossier. Parmi les individus arrêtés pour «constitution et financement d’un groupe criminel organisé», «crimes transfrontaliers et blanchiment d’argent», figure le principal accusé, K. Chikhi, importateur des viandes chargées à bord du navire provenant du Brésil et dans lequel la quantité de cocaïne a été retrouvée. Les Garde-côtes du Commandement des Forces Navales, relevant de la Façade Maritime Ouest d’Oran (2e Région militaire), avaient mis en échec, le 29 mai 2018, une tentative d’inonder le pays de 701 kg de cocaïne chargée à bord d’un navire commercial battant pavillon libérien, provenant du Brésil et passant par le port de Valence en Espagne, avant d’atteindre les eaux territoriales algériennes à destination du port d’Oran.