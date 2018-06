Waâda de Sidi El-Hasni (Oran) : Célébration en juillet

La célébration de la waada traditionnelle dédiée à Sidi El-Hasni se tiendra du 4 au 7 juillet prochain à Oran, a annoncé lundi l'association religieuse «Tariqa Taybia», organisatrice de ce rendez-vous culturel. Les activités prévues dans le cadre de cette manifestation culturelle débuteront avec la tenue de la 4e édition du colloque international de la Tarika Taybia, a indiqué l'association dans un communiqué. «L'Islam et le vivre-ensemble» constitue la thématique centrale de ce colloque, placé sous le patronage du président du Haut conseil islamique, Abdallah Ghlamallah, a-t-on souligné. Diverses confréries religieuses prendront part aux festivités comprenant plusieurs activités à l'instar de la longue séance de la «Selka» consistant en la récitation de la totalité du Coran. Le programme comprend aussi des danses religieuses (hadra) et une cérémonie solennelle d'entretien et d'ornement de la sépulture de Sidi El-Hasni. La commémoration sera clôturée par une procession en direction du mausolée de l'imam Sidi El-Houari, autre grand saint patron de la ville d'Oran.