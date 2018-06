Mineurs en danger moral : Hausse des affaires

Les affaires liées aux enfants en danger moral ont connu une hausse durant le premier trimestre de l’année en cours dans la wilaya de Ouargla, soit huit cas de plus par rapport à la même période de l’année écoulée, a-t-on appris dimanche auprès des services de la Sûreté de la wilaya. Dans ce cadre, 56 affaires liées à cette catégorie sociale vulnérable ont été traitées par la brigade de protection de l’enfance et de lutte contre la délinquance juvénile relevant de la Sûreté de wilaya durant cette période, dont 25 affaires inhérentes aux mineurs en danger moral, 24 enfants ont été remis à leurs familles, trois cas de fugue et deux autres ont été confiés aux centres d’enfants en détresse, selon un bilan présenté par la Sûreté de wilaya à l'APS.

La plupart des affaires, a-t-on relevé, ont connu une hausse par rapport à l’année écoulée (2017), notamment celles liées aux mineurs en danger moral qui sont passées de 21 à 25 cas, alors que la remise d’enfants à leurs parents est passée de 14 à 24 affaires.

Les services de la Sûreté de la wilaya déplorent que 13 enfants mineurs ont été victimes durant cette période d’attentat à la pudeur, cinq victimes de violence volontaire, deux autres de viol et trois victimes de coups et blessures volontaires. Les mêmes services ont traité également 35 affaires impliquant 32 mineurs poursuivis pour divers délits, dont trois ont été remis au centre d’insertion des mineurs et 27 autres ont été libérés, selon les statistiques de la même brigade qui a signalé une légère hausse des affaires par rapport à la même période de l’année 2017 où avaient été enregistrées 19 affaires impliquant 22 enfants mineurs.

Composée des éléments formés pour assumer une meilleure prise en charge de cette catégorie sociale vulnérable, cette brigade agit en fonction des lois en vigueur en association avec les acteurs concernés en vue de contribuer à la protection des enfants mineurs et leur prévention des dangers moraux et corporels auxquels ils sont exposés.

De nombreuses sessions périodiques de formation et de sensibilisation sont organisées par ce dispositif sécuritaire, en coordination avec la société civile et le secteur de l’éducation pour lutter contre les différents fléaux sociaux, notamment la lutte contre les produits hallucinogènes et la cybercriminalité, a-t-on indiqué de même source.