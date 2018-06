Drogue et psychotropes : Saisies à l’Ouest et à l’Est

Plusieurs individus ont été arrêtés dimanche, en possession de drogue et de psychotropes, dans les wilayas de Tlemcen, Guelma et Oran, par des unités de la Gendarmerie nationale, indique lundi un communiqué de ce corps de sécurité. Ainsi, un individu, «en possession de 190 g de kif traité» a été interpellé, à bord d'un autocar, par des gendarmes sur la RN.5, reliant les wilayas de Aïn Témouchent et Tlemcen.

Par ailleurs, les mêmes unités ont interpellé un autre individu dans la commune de Maghnia, «en possession de 195 comprimés de psychotropes», alors que les gendarmes de la brigade de Béni Ouarsous, ont arrêté, dans la commune de Remchi, un individu «en possession de 100 g de kif traité».

En outre, dans la wilaya de Guelma, lors d'une patrouille, les gendarmes de la brigade de Bordj Sabat ont interpellé un individu «ayant 244 comprimés de psychotropes de différentes marques».

Le même jour, dans la wilaya d'Oran et en vertu d’un mandat de perquisition, les gendarmes ont interpellé à Arzew 3 individus suspects et saisi dans le domicile de l'un d'eux, «une quantité de 183 comprimés de psychotropes et 55 g de kif traité».