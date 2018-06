Bordj Bou-Arréridj : Le vieil homme était… un voleur

Méfiez vous des demandeurs de renseignements. C’est ce qu’une jeune fille âgée d’une vingtaine d’années retiendra de l’expérience malheureuse qu’elle ait eu cette semaine. La jeune fille qui devait se rendre chez un dentiste dont le cabinet est situé au centre ville de Bordj Bou Arreridj , a été abordée par un vieil homme de 61 ans pour lui demander l’adresse d’un avocat. Confiante elle l’a accompagné pour lui montrer le chemin d’autant que l’accent du vieil homme originaire de la wilaya de Constantine montrait qu’il ne connaissait pas la ville de Bordj. Mais avant d’arriver chez l’avocat, le demandeur de renseignement a révélé sa vraie nature. Sous prétexte de l’aider à acheter un exemplaire du Coran, il lui a subtilisé tout ce qu’elle possédait c'est-à-dire 13 mille dinars. Le portefeuille qu’elle a tiré pour lui avancer l’argent nécessaire pour le soi disant bonne cause est resté vide.



Elle a beau crier, le voleur avait disparu



Plus pour longtemps puisqu’il a été arrêté par la police qui a exploité le signalement donné par la victime. Présenté au procureur de la République prés du tribunal de Bordj Bou Arreridj il a été placé sous mandat de dépôt pour vol et escroquerie. La victime qui a raté son rendez vous avec le dentiste a eu quand même une bonne leçon. Ne pas faire confiance aux étrangers même s’ils sont vieux.

F. D.