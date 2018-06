Oran : 34 millions DA pour l’aménagement de 16 plages

Une enveloppe de 34 millions DA a été allouée pour l’aménagement de 16 plages de la wilaya d'Oran sur budget de la wilaya, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Ces subventions exceptionnelles sont accordées pour l’aménagement des plages, l’acquisition et installation de douches, sanitaires (180 équipements ont été installés) à ce jour avec la mise en place de l’éclairage public nocturne en LED.

Dans ce cadre, il a été ouvert, pour la première fois à la plage de Madagh loin du réseau de l’éclairage public, un système d’énergie solaire par la pose de 34 poteaux d’éclairage, le fonçage d’un puits pour alimenter cette plage en eau mise en service en énergie solaire.

Ainsi, il a été procédé au remplacement des lampes par celles de LED, soit 650 lampes sur une distance de 5 kilomètres des places publiques des communes d'Arzew et d'Oran et l’opération se poursuit.

Les plages ont été dotées de 10.000 engins de déblaiement du sable dont cinq sur l’axe Ain Turck, l’aménagement des parkings en adoptant le système électronique d’entrée et sortie.

Ainsi, 3.500 places supplémentaires sont fournies cette année pour le stationnement des véhicules en ouvrant 6 nouveaux parkings à la pêcherie d’Oran, les plages de Mers El Hadjadj, Arzew, Madagh, Coralés (Ain Turck) et les Andalouses.

En outre, trois parkings ont été reconvertis par l'entreprise d’éclairage public dont deux sur la plage les Andalouses et une au centre-ville d’Oran, en adoptant le système de portails électroniques d’entrée et sortie, l’aménagement des parkings et autres.

La wilaya d’Oran dispose de 33 plages autorisées à la baignade répartis sur 16 communes.