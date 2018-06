Tindouf : Camps d’été pour 200 enfants

Au moins 200 enfants issus des couches défavorisées de la wilaya de Tindouf bénéficieront cet été de colonies de vacances dans le cadre des opérations de solidarité initiées par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et des Conditions de la femme, a-t on appris auprès de la Direction de l’action sociale (DAS).

Le premier groupe (100 enfants) rejoindra «prochainement» les plages de la wilaya d’Ain-Temouchent par voie aérienne, via Oran, a indiqué le chef de service des activités sociales à la DAS, Sofiane Benahmed.

Les futurs estivants ont accueilli favorablement cette initiative, prônée par la DAS en coordination avec de nombreuses associations locales, leur permettant de fuir quelques jours les grandes chaleurs dans l’extrême Sud-Ouest du pays, et de profiter de camps d’été sur le littoral, de la splendeur de la mer et des paysages naturels de cette région côtière.