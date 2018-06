Djelfa : Arrestation de trois criminels armés

Trois criminels en possession de deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions ont été arrêtés mercredi à Djelfa par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté suite à une embuscade tendue près de la commune de Faidh El-Botma à Djelfa (1ère Région militaire), trois criminels en possession de deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions", précise la même source. Dans le même contexte, des détachements de l’ANP "ont saisi, lors d’opérations distinctes menées à El-Oued/4e RM et In Guezzam (6e RM), 10,75 quintaux de denrées alimentaires destinées à la contrebande, six groupes électrogènes et cinq marteaux piqueurs". D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont appréhendé, à Béchar (3e RM), Tlemcen et Aïn Témouchent (2e RM), huit narcotrafiquants dont une femme et saisi 28,322 kg de kif traité, 640 comprimés psychotropes et 639 unités de différentes boissons, tandis que 31 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen (2e RM)", note le communiqué du MDN.