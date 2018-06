Contrebande de carburants : Plusieurs tentatives déjouées

Des tentatives de contrebande d'une importante quantité de carburant ont été déjouées jeudi à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont déjoué lors d'opérations distinctes menées à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref/ 5e Région militaire, des tentatives de contrebande d'une quantité de carburant s'élevant à 15.229 litres", précise le MDN. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont saisi à Tlemcen/2e RM, "122 kilogrammes de kif traité, alors qu'ils ont saisi 15 quintaux de cuivre à Oran". Vingt-neuf immigrants clandestins de différentes nationalités ont été également interceptés à Tlemcen, ajoute la même source.