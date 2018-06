Site de Madaure (Souk Ahras) : De nouvelles découvertes

Les fouilles menées par l’équipe d’archéologues algériens sur le site de Madaure, situé à 45 km au sud de Souk Ahras, ont récemment révélé une partie des remparts de cette cité antique, a-t-on appris mercredi du chef de cette équipe.

«Ces découvertes sont en mesure de mettre la lumière sur cette cité antique et de révéler des pans de l’histoire de la région», a déclaré à l'APS, Ibrahim Bourahli, en marge d’une exposition de photos des sites archéologiques et de produits de l’artisanat organisée à l’occasion de la célébration du mois du patrimoine (18 avril-18 mai) au siège de la maison de la culture en coordination avec l’antenne locale de l’Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés (OGEBC).

Il a dans le même contexte rappelé que la même équipe a également découvert, en 2015, le capitole situé à l’ouest du forum.

L’équipe qui comprend 3 chercheurs et 7 étudiants (master et doctorat) des universités d’Alger 2, Guelma et de Sétif a aussi découvert les fondations et les soubassements de la ville situés autour du forum , en plus d’autres pièces archéologique dont des objets en terre cuite remontant au IIIe siècle av J.C.

Ce chercheur a par ailleurs affirmé que ces découvertes nous obligent à revoir l’idée selon laquelle «les colonies des vétérans de l’armée romaine ont été bâties sur des terrains vierges».

Les fouilles sont actuellement menées dans la région située au sud du forum a précisé la même source, indiquant que cette opération va permettre d’arrêter «un plan final du site archéologique de Madaure».

Le site historique de Madaure s’étend sur 109 hectares. Les vestiges sont visibles sur 25 hectares dont 7,5 hectares ont fait l’objet, à ce jour, de fouilles.

Partie intégrante du royaume de Syphax, Madauros passa au IIIe siècle av JC sous le trône de Massinissa. Vers l’an 75, les Romains y fondèrent, sous l’empereur Vespasien, une colonie de vétérans.

Patrie de saint Augustin et d’Apulée de Madaure (auteur de l’Ane d’or, premier roman au monde), cette petite ville sera, des siècles durant, un centre de rayonnement culturel grâce à une multitude d’écoles. En l’an 534, la cité est conquise par les Byzantins qui modifièrent son tissu urbain et y construisirent un fort sur une partie de son forum.