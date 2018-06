Naâma : Réception du théâtre régional au début de 2019

Le théâtre régional de la wilaya de Nâama, d’une capacité d’accueil de 800 places, sera réceptionné au début de l’année 2019, a-t-on appris de la direction locale de la culture.

Cet édifice, premier du genre dans la wilaya et dont la réalisation a nécessité une enveloppe de plus de 674 millions DA, comprend une salle de spectacles, des ateliers, une scène conçue selon les normes mondiales, des espaces de répétition et d’autres équipements, a indiqué le chargé de la gestion de la direction de la culture Mohamed Mekkaoui.

Cette infrastructure culturelle, bâtie sur une surface de 2.500 m2, se compose de deux niveaux, dispose également d’une bibliothèque, équipée de technologies modernes telles que les supports audiovisuels. Elle permettra de faciliter la recherche et la formation dans le domaine du théâtre, ajoute-t-on.

L’entrée en service de ce théâtre donnera une nouvelle impulsion au développement du 4ème art dans cette wilaya et encouragera l’émergence de jeunes talents, estiment les hommes de la culture et les professionnels de l’art des planches de la région.