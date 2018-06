Mali : 10 terroristes neutralisés

L'armée malienne a affirmé mardi avoir «neutralisé 10 terroristes» dans le centre du Mali, lors d'un «accrochage» à Karakindé, dans la région de Mopti. «Les militaires ont neutralisé 10 terroristes et récupéré de l'armement, des engins explosifs et autres matériels de guerre», selon un communiqué du ministre de la Défense, Tiéna Coulibaly qui les a félicités tout en invitant les populations «à continuer d'apporter leur soutien et leur appui aux forces de défense et de sécurité, singulièrement dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes».

Il faut souligner que les forces armées maliennes sont les plus touchées par les attaques terroristes, en particulier dans la région de Mopti, souligne dans son dernier rapport trimestriel sur le pays le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres qui souligne que «la sécurité des civils continue à se dégrader dans cette région, avec notamment une «augmentation des conflits intercommunautaires».

Ce même rapport affirme que «des exécutions sommaires et des exactions ont été commises par les membres des forces maliennes de défense et de sécurité» ce «qui a sapé la capacité de ces dernières à rétablir la stabilité».