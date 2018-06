Tlemcen : 4 narcotrafiquants arrêtés et 300 kg de kif traité saisis

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 9 juin à Tlemcen / 2e RM, quatre narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traité s'élevant à 296 kg», précise la même source. «Dans le même contexte, un détachement de l’ANP a saisi, à Bord Badji Mokhtar / 6e RM, 2.000 litres de carburant destinés à la contrebande, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé un individu en possession d'un fusil de fabrication artisanale et 338 cartouches», ajoute-t-on. «Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 13 personnes à partir de la plage d’El Aïn, commune d’Ouled Khelil, à Aïn Témouchent / 2e RM, alors que 66 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et Ouargla», conclut le communiqué du MDN.