Mascara : Démantèlement d’une bande de malfaiteurs et saisie de kif traité

Les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention relevant du service de wilaya de police judiciaire à la sûreté de wilaya de Mascara ont démantelé une bande de malfaiteurs composée de trois individus âgés entre 25 et 29 ans spécialisée dans le trafic des substances toxiques à Mohammadia, avec la saisie d’une quantité de plus d’un demi-kilo de kif traité et des comprimés psychotropes, ainsi que des armes blanches et de sommes d’argent provenant de cette activité illicite.

Ceci a eu lieu lors d’une descente effectuée par les éléments de la Brigade dans la dite cité, après exploitation de renseignements. Ils ont été arrêtés en flagrant délit. Le domicile du suspect, âgé de 29 ans, a alors été perquisitionné, ce qui a permis de mettre la main sur cinq plaquettes de kif traité pesant 540,6 grammes, 154 comprimés psychotropes et des armes blanches.



129 motocycles immobilisés en mai



Les services de police de la sécurité publique relevant de la sûreté de wilaya de Mascara ont saisi, en mai dernier, 129 motocycles. Quatre accidents corporels ont été enregistrés durant ce mois. Les auteurs seront poursuivis en justice.

A.Ghomchi