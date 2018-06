Tizi Ouzou : Inhumation de l’épouse du PDG de Tassili Airlines

Trois membres du gouvernement ont assisté, hier à Tizi Ouzou, à l’enterrement de l’épouse du président-directeur général de Tassili Airlines, Belkacem Harchaoui, a-t-on constaté. Les ministres ayant assisté à cet enterrement, qui a eu lieu au cimetière M’Douha de Tizi Ouzou, sont MM. Djamel Kaouane, Mustapha Guitouni et Abdelghani Zaâlane, respectivement ministres de la Communication, de l’Énergie, et des Travaux publics et des Transports. En plus de ces trois représentants du gouvernement, le wali, Mohamed Bouderbali, ainsi que d’anciens ministres, des cadres d’entreprises ont pris part à cet enterrement, pour témoigner leur compassion avec l’époux et les membres de la famille de la défunte.

B. A.