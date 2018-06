Tlemcen : Deux narcotrafiquants arrêtés et plus de 240 kg de kif traité saisis

«Un détachement de l'Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, le 8 juin à Tlemcen (2e Région militaire), deux narcotrafiquants et saisi un véhicule utilitaire chargé de 240 kg et 790 g de kif traité.» De même, un détachement de l'ANP «a saisi un camion chargé de six tonnes de denrées alimentaires à Aïn Guezzam (6e Région militaire)». Par ailleurs, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté 28 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et Ouargla».