Tentative d’introduction de kif traité à Tindouf : Les narcotrafiquants étaient Marocains

Un détachement de l’ANP a mis en échec près de la zone frontalière de Oued Smeira, wilaya de Tindouf / 3e Région militaire, une tentative d’introduction par trois narcotrafiquants, de nationalité marocaine, d’une grande quantité de kif traité s’élevant à trois quintaux. «Lors de cette opération, l’un des narcotrafiquants a été abattu, après avoir tenté de prendre la fuite, de franchir de force le barrage dressé par les forces de sécurité et refusé d’obtempérer». Dans le même contexte, «des détachements de l’ANP ont déjoué, lors d’opérations distinctes menées à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref / 5e RM, des tentatives de contrebande d’une grande quantité de carburant s’élevant à 12.176 litres», tandis qu’un autre détachement a intercepté, à Tamanrasset / 6e RM, «deux orpailleurs à bord d’un véhicule tout-terrain chargé de 10 sacs de mélange d’or et de cailloux». Par ailleurs, des détachements combinés de l’ANP ont saisi, à Biskra / 4e RM, «sept motocyclettes neuves sans papiers», tandis que des garde-côtes ont arrêté, 29 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen / 2e RM».