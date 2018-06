M. Benmessaoud reçoit l'ambassadeur libanais Consolider la coopération

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a examiné, jeudi à Alger, lors de l'audience qu'il a accordée à l'ambassadeur libanais en Algérie, Mohamed Hassan, les voies et moyens de consolider la coopération dans le domaine du tourisme et de l'artisanat et l'action à même d'édifier un partenariat "bien ciblé" entre les deux pays, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la coopération algéro-libanaise, le ministre Benmessaoud s'est dit " fier de la profondeur" des liens de fraternité qui unissent les deux pays frères, soulignant l'importance de "consolider et développer la coopération" dans le domaine du tourisme et de l'artisanat.