L’ancien ministre Mahi Khelil inhumé au cimetière d'Ain El Beida

L’ancien ministre Mahi Khelil, décédé à l’âge de 76 ans suite à une longue maladie, a été inhumé après la prière d’El Asr de jeudi au cimetière d'Ain El Beida à Oran. L'enterrement s’est déroulé en présence du ministre des Relations avec le parlement, Mahdjoub Bedda, du secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, de cadres de ce parti, d'autorités de la wilaya civiles et militaires et de personnalités. M. Djamel Ould Abbès a présenté à la famille du défunt les condoléances du président de la République et du président du Conseil de la nation,. Le ministre des Relations avec le parlement a rappelé les qualités du défunt, affirmant que Mahi Khelil fut une personnalité militante et d'une grande humilité. Dans une déclaration à la presse, Djamel Ould Abbès a souligné que le regretté Mahi Khelil était militant du parti FLN depuis son jeune âge jusqu'au dernier instant de sa vie, le qualifiant de "symbole" de la région et du pays.