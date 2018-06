Oran : Arrestation de deux narcotrafiquants

Un détachement combiné de l'ANP a arrêté, à Oran (2e Région militaire), deux narcotrafiquants en possession de 19 kg de kif traité, tandis qu'un autre détachement a saisi 2,3 tonnes de denrées alimentaires, 745 litres d'huile de table et 2 véhicules tout-terrain à In Guezzam (6e RM)», précise-t-on de même source. Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP «ont intercepté 66 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Naâma et Ghardaïa», alors que des éléments de la Gendarmerie nationale «ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 8 personnes à Annaba (5e RM)».