Skikda : Découverte du cadavre d’un terroriste

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, le 3 juin 2018, lors d'une opération de fouille et de recherche menée dans la localité de Oued El-Tamer, commune d'El Hadaik, au sud-ouest de Skikda (5e Région militaire), le cadavre du terroriste Talha Lakhdar, alias «Abdelfattah», qui avait rallié les groupes terroristes en 2001», précise-t-on de même source. Dans le même contexte, un détachement combiné de l'ANP «a saisi à Ghardaïa (4e RM), un fusil semi-automatique, un pistolet automatique et une quantité de munitions», ajoute le communiqué.