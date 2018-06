Accidents de la route : Trois morts et onze blessés en 24 heures

Trois personnes ont trouvé la mort et 11 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus durant les dernières 24 heures au niveau national, selon un bilan publié hier par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de la wilaya de Tébessa où une personne est décédée et six autres ont été blessées, suite au renversement d’un véhicule léger sur la RN 83, dans la commune de Cheria, précise le communiqué de la Protection civile.

Par ailleurs, les secours de la Protection civile de la wilaya de Tlemcen sont intervenus pour le repêchage et l’évacuation vers la morgue de l’hôpital de Maghnia, de deux personnes de nationalité zambienne, décédées par noyade au niveau de la plage Marsa Ben M’Hidi.

Les éléments de la Protection civile sont également intervenus pour le sauvetage dans la wilaya de Mostaganem de 14 pêcheurs à bord d’une barque en difficulté au large de la mer, les victimes ayant été prises en charge sur lieux et évacuées vers l’hôpital local.