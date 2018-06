Trafic de drogue : 127 individus interpellés

127 individus suspects pour trafics de drogue, de psychotropes et détention d'armes prohibées ont été interpelés à Alger et à Relizane, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. Les forces de police de la sûreté de wilaya d'Alger ont récemment interpelé 126 individus suspects, pour trafics de drogue, de psychotropes, de détention d'armes prohibées et autres délits.