Jijel : Destruction de 3 bombes

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’ANP a découvert et détruit, à El-Milia, dans la wilaya de Jijel/5e RM, 3 bombes de confection artisanale, des outils et des produits chimiques utilisés dans la fabrication d’explosifs, dont 50 litres d’acide nitrique», indique un communiqué du MDN. Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, des détachements de l’ANP et de la Gendarmerie nationale «ont intercepté, à Tlemcen/2e RM, 66 kg de kif traité, tandis qu’un détachement de l’Armée nationale populaire a saisi, à El-Oued/4e RM, 815 kilogrammes de tabacs destinés à la contrebande». Par ailleurs, des garde-côtes «ont mis en échec, à El-Ghazaouet et à Oran, des tentatives d’émigration clandestine de 26 personnes, alors que 21 immigrants clandestins ont été appréhendés par des détachements combinés de l’ANP à Tlemcen et à In-Salah».