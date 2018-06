6e session des ministres du commerce de l’Union africaine ; M. Saïd Djellab à Dakar

La 6e session des ministres chargés du commerce des Etats membres de l’ Union africaine (UA) se tiendra les 3 et 4 juin prochains à Dakar (Sénégal), avec la participation du ministre du Commerce, Saïd Djellab. Cette session sera consacrée à l’examen du rapport de la 6e réunion des hauts fonctionnaires et des conclusions des travaux de la 11e réunion du forum de négociation de la zone de libre échange continentale africaine "FN ZLECAF". Cette réunion des ministres s’inscrit dans le cadre des travaux des différentes institutions de négociation de ZLECAF. Elle sera précédée par la 11e session du forum de négociations de la zone de libre échange continentale africaine" ZLECAF" qui se tient du 29 du 31 mai en cours et de la 6e réunion des hauts fonctionnaires en charge du commerce, prévue les 1er et 2 juin 2018.