Port de Béjaïa : Reprise du chargement de pétrole

Une opération de chargement d’une cargaison de 285.000 tonnes de pétrole brut (équivalent de 2 millions de barils) à bord du "Mesdar", un supertanker appartenant à la compagnie "Sonatrach" a débuté hier au large du port de Bejaia, précisément à hauteur de la plateforme offshore, situé à 5 km du rivage sur une bouée de type SPM (Single Point Mooring), apprend-on de la direction générale de l’Entreprise Portuaire de Bejaia (EPB). La cargaison entière destinée à un client basée en Inde et devant être chargée en quatre jours marque la remise en service de cette bouée à l’arrêt technique depuis plusieurs mois et dédiée essentiellement à l’avitaillement de gros bâtiments-citernes de plus de 80.000 tonnes.