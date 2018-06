USM Alger : Bazdarevic nouvel entraîneur

Les choses commencent à bouger concrètement du côté de l’USM Alger. Après un communiqué du directeur sportif, Abdelhakim Serrar aux supporters qu’il a invité à faire preuve de patience, l’expérimenté dirigeant a fait signer deux premiers nouveaux joueurs, ce jeudi. Il s’agit de l’attaquant du CAB, véritable révélation de la Ligue-2 Mobilis, la saison dernière, en l’occurrence Aymen Mahios. Ce jeune attaquant que Boualem Charef a déjà convoqué chez les U21 a paraphé un contrat de trois saisons et devient la première recrue des Rouge et Noir cette saison. Abdelhakim Serrar a présenté une deuxième recrue dans l’après-midi en la personne de Rayane Hais, un jeune et non moins talentueux arrière gauche du RC Kouba. Ce jeune international avait été proposé à la JSK, mais force est de constater que Serrar a eu du flair et l’a pris au vol avant tout le monde. L’on comprend à travers la démarche du nouveau directeur sportif de l’USMA qu’il mise sur des jeunes et non moins talentueux joueurs dans le but de rajeunir l’effectif des Rouge et Noir. En parallèle, il devrait procéder à la libération de quelques anciens cadres de manière à rebâtir sur le moyen terme sans pour autant nuire à l’équilibre ni à la compétitivité de l’équipe, appelée à jouer sur plusieurs fronts la saison prochaine.



Bazdarevic attendu cette semaine



Côté entraîneur, tout porte à croire que Serrar s’est mis d’accord définitivement avec Mécha Bazarevic. Le technicien serbe, passé entre autres par le FC Sochaux, devrait être annoncé dans les prochaines heures, si ce n’est pas déjà fait à l’heure où nous mettons sous presse. En concurrence avec Jaques Santini, ancien sélectionneur de l’Equipe de France, pour le poste, Mécha Bazarevic a finalement obtenu le poste et s’est dit «optimiste», quant à sa réussite à la tête des Rouge et Noir. Avant d’opter pour le Serbe, grand ami de Vahid Haliulhodzic du reste, Abdelhakim Serrar a négocié avec Badou Zaki, puis sondé Kheireddine Madoui et Bertrand Marchand. L’ancien sélectionneur de la Bosnie (2014-2017) est attendu cette semaine à Alger pour signer un contrat et se présenter à la presse. En principe, Miloud Hamdi, entraîneur en chef cette saison, sera conservé dans le staff.

Amar Benrabah