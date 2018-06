Judo : Décès de l’ancien DTN Hocine Menia

L'ancien directeur technique national du Judo Hocine Menia s'est éteint, lundi après-midi, à Tizi-Ouzou à l'âge de 79 ans, des suites d'une longue maladie, a appris l'APS auprès de la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya. Ancien cadre au ministère de la Jeunesse et des Sports, Me Hocine Menia avait décroché le titre de champion d’Algérie en 1976, sous les couleurs de la JS Kabylie. Il avait exercé la fonction d’arbitre international de judo et a été à l’origine de l’essor de la discipline de judo en Kabylie. L'enterrement du défunt aura lieu mardi dans son village natal, Ighil Bwemmas, dans la localité d'Iboudrarene (35 km au sud-est de Tizi-Ouzou).