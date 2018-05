Météo : Retour de la pluie samedi

La situation météorologique actuelle va «perdurer», avec, notamment, une perturbation prévue dès samedi prochain sur les régions côtières et proche-côtières de l'ouest du pays, avant d'atteindre le Centre avec une «moindre intensité». «La situation qui a prévalu ces dernières semaines s'explique par un flux Sud-Ouest chaud et humide vers le nord du pays provoquant des pluies, parfois orageuses, sur les régions côtières. La même situation a été observée dans les régions intérieures, notamment les Hauts-Plateaux qui ont connu de fortes précipitations, ainsi que des chutes de grêle». Cette situation météorologique était «normale» et reflète «les caractéristiques météorologiques de la région méditerranéenne, connue par ses variabilités intra-annuelle et intra-saison, à l'exemple de la saison printanière de cette année qui a vu une période pluvieuse plus prolongée que d'habitude».