Accidents de la circulation : 35 morts et 961 blessés en une semaine

Trente-cinq personnes ont trouvé la mort, 961 autres ont été blessées, suite à 827 accidents de la circulation survenus du 20 au 26 mai, sur le territoire national, indiquent mardi les services de la Protection civile dans un communiqué. La wilaya d'El Tarf déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 6 personnes alors que 18 autres ont été blessées, suite à 12 accidents de la route. Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus pour l'évacuation de 8.097 malades vers des structures sanitaires. En outre, 796 interventions ont été effectuées pour l'extinction de 550 incendies urbains, industriels et autres, alors que 4.709 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses ont été menées durant la même période. Collision entre un camion et un bus de transport de travailleurs à Ghardaia. Hier encore à Ghardaia, deux personnes ont trouvé la mort et douze autres ont été grièvement blessées dans un accident de circulation survenu à une quinzaine de kilomètres de Mansoura (sud de Ghardaïa), a-t-on appris auprès de la Protection civile.

L’accident s’est produit sur l’axe de la RN-1, lorsqu’un camion transportant des pastèques est entré en collision frontale avec un camion de transport de travailleurs d’un chantier, causant la mort sur place de deux personnes et faisant 12 blesses souffrant de multiples traumatismes, précise la même source.

Les corps des victimes décédées sur place ont été transférés vers la morgue de la polyclinique de Hassi-Lefhal, tandis que les blessés ont été évacués vers la polyclinique de Mansoura. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale afin de déterminer les circonstances précises de cet accident.