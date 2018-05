Batna : Démantèlement d’une bande spécialisée dans le vol de voitures

La section de lutte contre la contrebande et le vol de voitures de la police judiciaire (PJ) de la sûreté de wilaya de Batna a réussi à démanteler une bande spécialisée dans le vol de voitures et à récupérer 4 véhicules, a indiqué lundi la cellule de communication de ce corps de sécurité.

Cette opération remonte au 23 mai en cours, suite à des informations confirmées ayant conduit à l'élaboration d'un plan bien ficelé qui a permis d'arrêter les quatre suspects, des repris de justice âgés entre 25 et 30 ans, connus pour avoir commis des vols de voitures, a indiqué la cellule. Une fois l'enquête terminée, les suspects ont été traduits devant le tribunal de Batna, dimanche, qui a ordonné de les placer sous mandat de dépôt, a-t-on ajouté.

Les quatre mis en cause ont été inculpés pour délit d'association de malfaiteurs dans le but de commettre un vol par effraction, en recourant à des doubles de clés en sus de la mise en circulation d'un véhicule dont le numéro d'identification n'est pas conforme à la loi relative au code de la route et à la sécurité routière.