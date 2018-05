Contrôle des pratiques commerciales à Tizi Ouzou : 2.052 interventions en dix jours

Les services du contrôle des pratiques commerciales, de la qualité et de la répression de la fraude de la direction du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou ont effectué, durant la première décade de ce mois sacré de Ramadhan, quelque 2.052 interventions de contrôle de commerces et dressé 108 procès-verbaux à l'encontre des commerçants contrevenants, selon un bilan rendu public. Ces interventions de contrôle qui ont ciblé l’ensemble des commerces de divers produits alimentaires se sont soldées, selon le même bilan, par la fermeture de dix commerces pour diverses infractions à la réglementation et pratiques commerciales et la suspension d’activité de trois autres commerces pour défaut de registre du commerce, vente de produits non conformes aux règles d’hygiène, défaut d’affichage des prix... Les brigades de contrôle des pratiques commerciales, de la qualité et de la répression de la fraude, qui ont été renforcées en moyens humains et matériels, sont mobilisées depuis le premier jour de ce mois de ramadhan pour veiller sur l’application de la loi régissant les pratiques commerciales et préserver la santé de consommateur. Ces brigades interviennent sur le terrain aussi bien en diurne qu’en nocturne pour mettre fin aux pratiques commerciales illégales à travers l’ensemble du territoire de la wilaya.

Bel. Adrar