Découverte du cadavre d'un terroriste dans une casemate à Skikda

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert le 26 mai 2018, lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à Skikda (5e Région militaire), une casemate contenant le cadavre du terroriste recherché «M. Abdelhak», alias «Abou Dhar», précise la même source.

Par ailleurs, et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP «ont arrêté à In Guezzam (6e RM), 7 contrebandiers et saisi 2 véhicules tout-terrain, 2,55 tonnes de denrées alimentaires, 5 détecteurs de métaux, 2 téléphones satellitaires et une paire de jumelles».