L’EPSS Mère et Enfant d’El-Oued ravagé en partie par un incendie

Un incendie s’est déclaré, vendredi dernier, au niveau de l'établissement hospitalier public spécialisé Mère-Enfant Bachir Bennacer au centre ville d'El-Oued à cause d'une étincelle électrique dans une chambre, sans faire de victimes, a-t-on appris des sources médicales.

L'incendie, qui s'est déclenché à 16h30, a touché le rez-de-chaussée et le premier étage provoquant une panique chez les malades et leurs accompagnants.

«Le pavillon de médecine et chirurgie des nouveaux nés contenait neuf enfants sous contrôle médical et neuf femmes», a affirmé la direction de l'EHS.

Le wali de la wilaya d'El-Oued, M. Abdelkader Bensaid s'est déplacé sur les lieux pour s'enquérir de l'ampleur des dégâts occasionnés par cet incendie et des opérations de nettoyage pour la réhabilitation des pavillons endommagés.

Il convient de souligner que les malades hospitalisés au niveau de cet établissement ont été transférés vers l'établissement public de santé Ben Omar El-Djilani de Chatt.