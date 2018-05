Le président sud-coréen a rencontré Kim Jong-Un hier

Le président sud-coréen Moon Jae-in a rencontré samedi le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un dans la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées, a indiqué la présidence sud-coréenne au lendemain de l'annonce par le président américain, Donald Trump, que son sommet avec M. Kim pourrait finalement avoir lieu. Les deux dirigeants se sont entretenus durant deux heures à Panmunjon, où ils s'étaient déjà rencontrés le mois dernier et avaient fait une déclaration commune dans laquelle ils s'engageaient à améliorer leurs relations. «Ils ont eu un échange de vues et ont discuté des moyens de mettre en oeuvre la déclaration de Panmunjon et d'assurer le succès du sommet américano-nord-coréen», selon un communiqué de la présidence sud-coréenne.