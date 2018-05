Tamanrasset et Skikda : Reddition de 5 terroristes

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce aux efforts fournis par les forces de l'Armée nationale populaire, cinq terroristes se sont rendus aux autorités militaires en 6e et 5e Régions militaires», indique le communiqué du MDN. «Il s'agit, en l'occurrence, de trois terroristes à Tamanrasset : Gharbi Ahmed, qui avait rallié les groupes terroristes en 2015, Ghedir Abdenasser, qui avait rallié les groupes terroristes en 2015, et Amari Lazhar, qui avait rallié les groupes terroristes en 2016. Lesdits terroristes avaient en leur possession trois pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et cinq chargeurs garnis de munitions», précise-t-on de même source. «À Skikda, deux autres terroristes se sont rendus en possession de deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, six chargeurs garnis de munitions, une grenade et une paire de jumelles. Il s'agit de Merabet Rabah, dit "Chouaïb", qui activait comme spécialiste dans la confection des explosifs, et du dénommé Boukhalfa Hocine, dit "Chorahbil". Lesdits terroristes avaient rallié les groupes terroristes en 2002», ajoute le communiqué.

Dans le même contexte, et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'ANP «a saisi, à Skikda (5e RM), un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, alors qu'un autre détachement a détruit, à Tizi Ouzou (1re RM), neuf bombes artisanales».