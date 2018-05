Le ministre cubain de la santé en visite officielle aujourd’hui en Algérie

Le Vice-président de la République de Cuba et ministre de la Santé, Roberto Morales Ojeda, effectuera à partir d’aujourd’hui, une visite officielle de cinq jours en Algérie, indique le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué. Durant son séjour en Algérie, M. Morales Ojeda aura des entretiens avec des responsables algériens et visitera plusieurs infrastructures relevant du secteur de la santé, ajoute la même source.