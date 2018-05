Lutte contre le trafic de stupéfiants : Arrestation de trois dealers à Tizi-Ouzou

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, les éléments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou ont réussi au courant de la semaine écoulée à interpeller un dealer en possession de près de deux kilogrammes de kif traité et d’une somme d’argent estimée à 63.500 dinars, revenu de la vente de la drogue, apprend-on de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou.

Le dealer a été arrêté à bord de son véhicule au niveau d’un barrage fixe de la police, a indiqué notre source, en précisant que la perquisition de son domicile a permis la récupération d’une autre quantité de kif traité de 38 grammes.

Présenté au parquet de la ville de Tizi-Ouzou, le mis en cause dans cette affaire a été mis en détention préventive pour les chefs d’inculpation de détention de stupéfiants à des fins de commercialisation, a aussi fait savoir notre source.

Dans le même cadre, les mêmes services ont arrêté au courant de la même semaine deux autres dealers, originaires de la wilaya de M’sila, en possession de 362 gr de kif traité et de 48 comprimés psychotropes qui étaient enfouis à l’intérieur de leur véhicule, a, par ailleurs, indiqué notre source. Les deux dealers ont été eux aussi placés en détention préventive par le magistrat instructeur.

Bel. Adrar