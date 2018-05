Report de la traversée Alger/Marseille : Prise en charge et indemnisation des passagers

L'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) a indiqué hier dans un communiqué qu'elle avait pris en charge et indemnisé financièrement les passagers de la traversée Alger/Marseille du 17 mai à bord du car-ferry "El-Djazair II", suite à son report en raison des mauvaises conditions météorologiques. Suite aux désagréments "ayant poussé certains passagers à bloquer le débarquement du garage des autres véhicules", l'ENTMV a tenu à préciser que le report de la traversée Alger/Marseille est dû aux "mauvaises conditions météorologiques". Par conséquent, la compagnie avait proposé aux passagers "la prise en charge totale dans un hôtel à Alger incluant hébergement et restauration, et ce, jusqu'à l'accalmie".