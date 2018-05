Pêche illicite de corail : Sept plongeurs arrêtés à El-Kala

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des Garde-côtes ont arrêté à El-Kala (5e Région militaire) sept plongeurs sans autorisation et ont saisi des équipements de pêche illicite de corail et des moyens de plongée sous-marine, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi à Khenchela (5e RM), trois fusils de chasse et une quantité de munitions (1.000 cartouches)", précise-t-on de même source. Par ailleurs, des Garde-côtes "ont déjoué à Aïn Témouchent (2e RM) une tentative d'émigration clandestine de quarante-trois individus à bord d'embarcations de construction artisanale", alors que un 21 migrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Ouargla et Tlemcen".