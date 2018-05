Batna : Près de 22.500 kg de kif saisis

Près de 22.500 kilogrammes de kif traité ont été saisis et un narcotrafiquant arrêté, samedi dernier par un détachement combiné de l’Armée nationale populaire (ANP) à Batna, a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a arrêté, à Batna (5e Région militaire), un narcotrafiquant à bord d’un véhicule touristique, et saisi 22.480 kilogrammes de kif traité, tandis qu’un autre détachement de l'ANP a saisi, à In Guezzam (6e Région militaire), 2 véhicules tout-terrain chargés de 13 quintaux de denrées alimentaires destinées à la contrebande», précise la même source. Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi à Tlemcen (2e Région militaire), «135 kilogrammes de kif traité», alors que les garde-côtes «ont appréhendé à El-Kala (5e Région militaire), un plongeur sans autorisation et saisi 4 engins de pêche illicite de corail et des moyens de plongée sous-marine», relève le communiqué. Par ailleurs, une unité des garde-côtes a mis en échec à Oran (2e Région militaire), «une tentative d’émigration clandestine de 3 individus à bord d’une embarcation de construction artisanale, tandis que 8 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et Oran», conclut le MDN.