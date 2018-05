Djanet : Trois individus armés arrêtés

Trois individus ont été arrêtés, hier à Djanet, en leur possession un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et lors d’une patrouille menée près de la bande frontalière à Djanet/4e Région militaire, un détachement de l’Armée nationale populaire a intercepté, hier, 3 individus à bord d’un véhicule tout-terrain en leur possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions et 900 litres de carburants», précise la même source.