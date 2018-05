Des milliers de manifestants à Istanbul : « Halte à l’oppression ! »

Des milliers de personnes ont manifesté, hier à Istanbul, en soutien aux Palestiniens après l'agression israélienne contre Ghaza où plus de 60 Palestiniens ont été tués, en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan et du Premier ministre palestinien Rami Hamdallah. La manifestation s’est tenue suite à l'appel de M. Erdogan, avant un sommet de la principale organisation panislamique en début de soirée.

M. Erdogan s’est adressé aux manifestants, qui agitaient des drapeaux palestiniens et turcs, lors de ce rassemblement sous le slogan de "Halte à l'oppression !"

Des dizaines de milliers de Palestiniens de la bande de Ghaza se rassemblent depuis le 30 mars près de la frontière pour la "Marche du retour", qui revendique le droit des Palestiniens à retourner sur les terres dont ils ont été chassés en 1948.

Les forces d'occupation israélienne ont tué lundi près de 60 manifestants palestiniens et blessé 2.500 autres, lors de protestations pacifiques le long de la barrière de sécurité séparant l'occupant israélien de la bande de Ghaza, faisant de cette journée la plus meurtrière depuis l'agression israélienne à l'été 2014.