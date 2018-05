Autoroute Est-Ouest : Démantèlement d’un réseau spécialisé dans le vol

Les éléments du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale (GN) d'Aïn Defla ont démantelé un réseau criminel, constitué de 3 individus, de différents âges, dont une femme, spécialisé dans le vol et l'agression de personnes sur l'autoroute Est-Ouest sur le tronçon reliant les communes Bourached-Boumedfaâ, a indiqué, jeudi dernier, un communiqué de ce corps de sécurité. Cette opération s'est soldée par la neutralisation de ce réseau, la saisie d'outils utilisés dans les actes de vol et d'agression et la restitution d'objets volés, précise la même source.

Ainsi, 10 téléphones portables, 10 puces de différents opérateurs, une carte-mémoire, un montant de 138.000 DA ont été saisi ainsi que des documents administratifs, un véhicule de tourisme, 13 armes blanches, un morceau de kif traité et 90 comprimés psychotropes, indique-t-on de même source. "Cette opération a permis d'élucider 8 affaires identiques et de rétablir la paix et la quiétude parmi les citoyens à travers l'ensemble du territoire de compétence", relève le communiqué qui assure que le numéro vert le 10-55 " demeure l'outil le plus efficace pour le citoyen, afin de signaler les crimes et de fournir les informations pour intervenir à temps".