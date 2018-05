Mascara : Sept narcotrafiquants arrêtés

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l’ANP a saisi, à Mascara (2e Région militaire), 31 kg de kif traité, deux véhicules et arrêté sept narcotrafiquants", précise le MDN.

Dans le même contexte, un détachement de l’ANP a saisi "10.343 litres de carburants à Souk-Ahras, Tébessa et Taref (5e RM)", tandis qu’un autre détachement a saisi à Tamanrasset (6e RM) "deux détecteurs de métaux, deux marteaux-piqueurs et deux groupes électrogènes", ajoute la même source.