Bordj Badji Mokhtar : Découverte d’une cache d’armes

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et lors d’une patrouille menée près de la bande frontalière à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert une cache d’armes et de munitions contenant sept têtes de roquettes d’artillerie type BM-21, sept charges propulsives et 49 détonateurs", a précisé la même source. Dans le même contexte et lors d’opérations distinctes menées à Tizi-Ouzou/1re RM, Bejaïa et Jijel/5e RM, des détachements de l’ANP ont découvert et détruit, douze casemates pour terroristes, sept bombes de confection artisanale, une quantité de munitions, des vivres, des effets vestimentaires et divers objets, tandis qu’un autre détachement de l’ANP a appréhendé, à Mostaganem/2e RM, un élément de soutien aux groupes terroristes et saisi un pistolet automatique, a précisé la même source. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP a saisi, à In Guezzam/6e RM, 4,5 tonnes de denrées alimentaires et 850 litres de carburant destinés à la contrebande, alors que 20 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et In Amenas, a ajouté la même source.