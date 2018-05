Mascara : Saisie de19,5 kg de kif

Les éléments de la Gendarmerie nationale de Mascara ont procédé dernièrement à la saisie d’une quantité de 19, 5 kg de kif traité et arrêté cinq individus impliqués dans ce trafic, a-t-on appris hier du groupement territorial de ce corps constitué. Agissant sur des informations faisant état de l’acheminement d’une quantité de drogue d’Oran vers Alger par l’autoroute Est-Ouest, les gendarmes ont intercepté un véhicule suspect à bord duquel se trouvaient deux personnes.

La fouille minutieuse de la voiture a permis la découverte d’une quantité de 19,5 kg de kif traité et d’un montant de 131.000 Da, précise-t-on de même source.

Lors de l'interrogatoire, les mis en cause ont révélé l’identité de trois autres personnes impliqués dans cette affaire. Ils ont été arrêtés par la suite par les enquêteurs qui ont également saisi deux véhicules touristiques. Les cinq prévenus ont été présentés devant le parquet du tribunal de Sig, avant d’être placés sous mandat de dépôt.