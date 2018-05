Ouest du pays : Arrestation de 29 narcotrafiquants

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l’ANP ont arrêté, samedi, lors d’opérations distinctes menées à Oran, Relizane et Tlemcen (2e Région militaire), douze narcotrafiquants et saisi 32 kilogrammes de kif traité et 7 véhicules touristiques", précise la même source. Dans le même contexte, des détachements de l’ANP "ont saisi, à Ouargla et Ghardaïa (4e RM), 533 comprimés psychotropes, 6,7 quintaux de tabac et 561.600 unités de produits pyrotechniques, tandis que d’autres détachements de l’ANP ont saisi 8,4 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, ainsi que divers outils d’orpaillage à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e RM)". D’autre part, des détachements combinés de l’ANP "ont intercepté 116 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Ouargla et Bordj Badji Mokhtar, alors que des Garde-côtes ont déjoué, à Annaba (5e RM), une tentative d’émigration clandestine de 12 personnes à bord d’une embarcation de construction artisanale".

Par ailleurs, 17 autres individus impliqués dans des affaires de trafic des stupéfiants ont été arrêtés le week-end dernier dans plusieurs wilayas de l’Ouest du pays par les services de la gendarmerie nationale, a-t-on appris hier de ce corps de sécurité. Ces arrestations, opérées vendredi et samedi derniers, se sont soldées également par la saisie de plus de 32 kilos de kif traité et d’une quantité de comprimés psychotropes. A Relizane, sur l’autoroute Est-Ouest, à hauteur de l’échangeur d’Oued R’hiou, les gendarmes du peloton de sécurité routière de Yellel ont arrêté deux personnes, âgées de 30 et 38 ans, à bord d’un véhicule, en possession de 14,6 kilos de kif traité. Dans la wilaya de Tlemcen, les gendarmes de la brigade territoriale de Sebdou, en coordination avec un détachement de l’ANP relevant de la 2e Région militaire, ont arrêté trois personnes à bord d’une voiture.

Ils étaient en possession de 10 kilos de kif traité. Deux autres narcotrafiquants, membres du même réseau, ont été appréhendés à bord d’un autre véhicule. Ils étaient chargés d’assurer et de sécuriser l’acheminement de la drogue. A Oran, les gendarmes du groupement territorial, en coordination avec un détachement de l’ANP de la 2e RM), ont arrêté trois individus en possession de 7,5 kilos de kif traité. Poursuivant les investigations, les enquêteurs ont arrêté deux autres acolytes dans le cadre de la même affaire, opérée à Bir El-Djir (est d’Oran).