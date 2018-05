DGSN : Saisie de plus de 3.800 comprimés psychotropes

Les forces de police ont saisi récemment 3.834 comprimés psychotropes de différents types et une quantité de kif traité dans différentes wilayas, a indiqué hier un communiqué de la Direction nationale de la Sûreté nationale. La première opération effectuée par les éléments de police de la wilaya d'El Tarf a permis la saisie de 144 comprimés psychotropes et l'arrestation de 4 suspects, tandis que la deuxième opération effectuée à Annaba a permis la saisie de 248 comprimés psychotropes suite à l'arrestation d'un individu à bord d'un véhicule.

Les éléments de la police de Jijel et de Constantine ont saisi 702 comprimés psychotropes de différents types et arrêté 5 suspects, tandis que les éléments de la police de Relizane ont arrêté un repris de justice et saisi 100 comprimés psychotropes.

A Alger, les forces de police ont mené des descentes dans différents quartiers, notamment les points noirs et lieux suspects, lesquelles se sont soldées par la saisie de 2.604 comprimés psychotropes et une importante quantité de kif traité et 21 armes blanches utilisées dans des agressions contre les citoyens.

Les mêmes services ont démantelé une association de malfaiteurs spécialisée dans le trafic de cocaïne composée de 5 individus, les suspects ont été arrêtés en flagrant délit et en possession de 950,97 grammes de drogue dure. A Ain Témouchent, les éléments de la police ont saisi 26 kg de kif traité et arrêté 3 suspects.